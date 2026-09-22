WWE 'Raw': LA Knight vows to defeat Roman Reigns, Penta wins big

LA Knight had a message for World Heavyweight Champion Roman Reigns and Penta earned a spot in the Money in the Bank ladder match on WWE "Raw.
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