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Александр Гришин: «Бельгийцы уже превзошли себя, с испанцами у них очень мало шансов. Не знаю, за счет чего они могут победить»

Главный тренер «Банки», экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о матче сборных Испании и Бельгии в 1/4 финала ЧМ-2026 .

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