Украинский морской дрон высадил другой наземный дрон на Кинбурнскую косу, где тот куда-то пострелял из пулемета.
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Украинский морской дрон высадил другой наземный дрон на Кинбурнскую косу, где тот куда-то пострелял из пулемета.
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