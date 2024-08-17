Гости из Хабаровска попали под колеса большегруза в Приморье

В Приморском крае гости из Хабаровска, приехавшие на отдых, попали в ДТП с участием большегруза. Трем людям, в числе которых ребенок, понадобилась госпитализация, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Примрскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии