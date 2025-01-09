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Петербургский дневник

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В Госдуме призвали российского певца Воробьева вернуться в Москву из США

Депутат Толмачев заявил, что индустрия в РФ набирает обороты Депутат Государственной думы Александр Толмачев от партии «Единая Россия» призвал российского певца и актера Алексея Воробьева вернуться из Соединенных Штатов в Москву.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ПУСТЬ ЧИРИКАЕТ ТАМ, А НЕ ЗДЕСЬ. ЭТО ЕГО ВЫБОР, СТРАННО, ЧТО ЦЕЛЫЙ ДЕПУТА ГД ОЗАБОТИЛСЯ ПО БЕЗДАРЮ...
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