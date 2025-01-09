В Госдуме призвали российского певца Воробьева вернуться в Москву из США

Депутат Толмачев заявил, что индустрия в РФ набирает обороты Депутат Государственной думы Александр Толмачев от партии «Единая Россия» призвал российского певца и актера Алексея Воробьева вернуться из Соединенных Штатов в Москву.
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