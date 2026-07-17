❓Как жители негазифицированных домов Евпатории могут бесплатно получить баллонный газ В администрации города сообщили о старте приёма заявок на получение сжиженного баллонного газа.
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❓Как жители негазифицированных домов Евпатории могут бесплатно получить баллонный газ В администрации города сообщили о старте приёма заявок на получение сжиженного баллонного газа.