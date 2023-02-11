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ВС США сбили у Аляски неизвестный летательный аппарат

ВС США сбили у Аляски неизвестный летательный аппарат

Американские Вооружённые силы сбили неизвестный летательный аппарат в районе штата Аляска, он находился на высоте более 12 тысяч метров, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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