Представления США о России застряли в 2022 году

Эксперты оценили планы США склонить Россию к переговорам с Украиной @ Дмитрий Кирсанов/ ТАСС Tекст: Алена Задорожная Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева.