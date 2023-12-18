Представления США о России застряли в 2022 году

Эксперты оценили планы США склонить Россию к переговорам с Украиной @ Дмитрий Кирсанов/ ТАСС Tекст: Алена Задорожная Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева.
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