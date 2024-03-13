В Приморском крае полицейские, общественники и спортсмены провели военно-патриотическую эстафету «Наши дети могут всё»

Руководители спортивного общества «Адаптивное самбо» совместно с сотрудниками УМВД России по городу Владивостоку, представителями Общественного совета городской полиции и вице-мэром Дмитрием Свитайло организовали спортивно-патриотическое мероприятие на территории полка патрульно-постовой службы полиции.
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