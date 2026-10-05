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Latin America favors China's influence more than U.S., report says

China has surpassed the United States for the first time in Latin Americans' positive assessment of influence in the region, a new report says.

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