Latin America favors China's influence more than U.S., report says

China has surpassed the United States for the first time in Latin Americans' positive assessment of influence in the region, a new report says.
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