Забытый эксперимент или когда голь на выдумки горазда Сталь… Пожалуй, самый распространенный в техническом мире сплав.
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