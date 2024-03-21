Евроспад: почему промышленность в ЕС продолжает сжиматься

Европейская промышленность никак не может выйти из многомесячного спада. После короткого оживления в декабре 2023 года в январе промпроизводство показало резкое падение (на 3,2%) в еврозоне и на 2,1% по всему Евросоюзу.
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