Профилактическая акция ´Скажем НЕТ наркотикам´.

В рамках проведения межведомственной профилактической акции ´Вместе против наркотиков´ 13 марта 2024 года волонтеры отряда ´Рука помощи´ провели тематическую акцию по принципу равный обучает равного ´Скажем, НЕТ наркотикам´ в ГУО ´Бобруйская специальная школа-интернат´.
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