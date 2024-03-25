Профилактическая акция ´Скажем НЕТ наркотикам´.

В рамках проведения межведомственной профилактической акции ´Вместе против наркотиков´ 13 марта 2024 года волонтеры отряда ´Рука помощи´ провели тематическую акцию по принципу равный обучает равного ´Скажем, НЕТ наркотикам´ в ГУО ´Бобруйская специальная школа-интернат´.