Мошенники натравили жертву на сотрудницу банка

В Ленобласти женщина, отдавшая деньги мошенникам, напала на сотрудницу банка по указке злоумышленников Мошенники вынудили женщину взять кредиты и напасть на сотрудницу банка, чтобы отомстить якобы злоумышленнице.
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