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Захарова: отсутствие реакции глав Совета Европы на теракт в «Крокусе» - позор

Захарова: отсутствие реакции глав Совета Европы на теракт в «Крокусе» - позор

Официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова назвала позором отсутствие реакции руководства Совета Европы на теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", в результате которого погибли 143 человека.

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