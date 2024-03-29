Захарова: отсутствие реакции глав Совета Европы на теракт в «Крокусе» - позор

Официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова назвала позором отсутствие реакции руководства Совета Европы на теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", в результате которого погибли 143 человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии