Политнавигатор Вызвавшая резонанс тема с усилением турецкого присутствия в Аджарии требует детального анализа.
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Принять Грузию вновь как союзное государство???! Да нет конечно! И такого "подарка" нам не надо.А если по честному,то зачем нам нужны захребетники,которые за свой чай и лимоны будут вновь сидеть на плечах русского народа.Но от грузин мы видели не только кумовство везде и во всём,но также коррупцию и организованные ОПГ с их паханами и надо сказать они у нас до сих пор,где никакой дуст их не вытравит с нашей земли.
Учите историю.Когда грузины попросили русского царя взять их под защиту,они сохранили нацию от уничтожения.К чему привела политика ориентации на запад? К войне с поеданием галстука и потерей обширного рынка сбыта продукции в которой нет спроса в ином месте.
Грузин нужно поддержать, однозначно!