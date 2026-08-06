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SPLETNIK

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"Не буду её никуда пропихивать". Пелагея высказалась о будущем дочери, из-за которой судилась с бывшим мужем

"Не буду её никуда пропихивать". Пелагея высказалась о будущем дочери, из-за которой судилась с бывшим мужем

Пелагея стала гостьей программы "" и рассказала о своей девятилетней дочери Таисии. В беседе певица упомянула творческие успехи наследницы и призналась, что не хотела бы, чтобы она связывала жизнь с шоу-бизнесом.

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