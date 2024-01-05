«Уважаемая», а не «Любимая». Дочь Ким Чен Ына назвали вероятным преемником

Маленькая дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая сопровождала его на ракетные испытания и военные парады, является его «наиболее вероятным» преемником, пишет BBC, ссылаясь на секретные данные из Южной Кореи.
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