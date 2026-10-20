Францию подожгли "новые французы". Трамп заявил, что мигранты "захватили" её и скоро так будет во всей Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Украина теперь без мостов": Жесточайший МРДУ за Крым. "Хуже, чем обещал Путин" - Киев, Одесса, Львов. 210 ракет, 1500 БПЛА
- Шутка Мединского обернулась катастрофой для ЕС
- "Нас надули?": Новейший русский корвет, "связанный с Путиным", потоплен у Ливии БЭКом ВСУ. Что натворили ВВС США? После – ещё одно судно
Свежие комментарии
- LD Лукашенко: Путин ...
- "Это страшная шту...
- Академик Онищенко...
В капиталистических странах старого пошиба нарастают противоречия между богатыми и бедными! Раньше наличие среднего класса,- широкой прослойки его,- позволяло противоречия эти нивелировать, а ныне "жадность толстосумов натянула на себя одеяло"- до неприличия! Диалектика ничего не поделаешь! Мы на пороге грандиозного "шухера"! Никто не может предложить ничего путного для развития общества 21 века!
В хорошие времена, я бы пожалела Францию и осудила бы погромы, но к сожалению, сейчас думаю, что эта страна заслужила всё это, а рассчитывать на то, что что-то изменится во Франции с приходом нового президента - не стоит, несмотря на то, что "революция" это придумка Франции))). Просто в один прекрасный момент Франция превратится в мусульманское государство с совершенно другими законами.