Вокруг света: Как выгялдит самый дорогой дом в мире, в котором живет семья из 6 человек: Висячие сады, снежная комната и 3 вертолетных площадки

Этому роскошному дому, который по последним данным считается самым дорогим из находящихся в частном владении, хозяева дали имя «Антилия», по имени мифического острова, изображенного на некоторых картах XV века.
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