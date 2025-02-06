Квантовый метод поможет повысить скорость и точность поиска нефти – разработка ученых МГУ Евгения КомароваСпециалисты МГУ представили новый способ для быстрого и точного поиска нефти – ученые создали его на основе квантового метода.
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