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  • Светлана Зуева
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Квантовый метод поможет повысить скорость и точность поиска нефти – разработка ученых МГУ

Квантовый метод поможет повысить скорость и точность поиска нефти – разработка ученых МГУ

Квантовый метод поможет повысить скорость и точность поиска нефти – разработка ученых МГУ Евгения КомароваСпециалисты МГУ представили новый способ для быстрого и точного поиска нефти – ученые создали его на основе квантового метода.

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