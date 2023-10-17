Лукашенко получил донос на Пашиняна, из-за которого премьер Армении стал "нерукопожатным"

Белорусский лидер наверняка узнал, что премьер Армении встречался со Светланой Тихановской. Это, очевидно, не могло обрадовать ЛукашенкоНа прошлой неделе президент Белоруссии сказал, что руководство Армении зачастую ведёт себя не по-партнёрски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии