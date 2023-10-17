Лукашенко получил донос на Пашиняна, из-за которого премьер Армении стал "нерукопожатным"

Белорусский лидер наверняка узнал, что премьер Армении встречался со Светланой Тихановской. Это, очевидно, не могло обрадовать ЛукашенкоНа прошлой неделе президент Белоруссии сказал, что руководство Армении зачастую ведёт себя не по-партнёрски.