В Челябинске обсудят строительство новой школы на северо-западе. Фото

В Челябинске рядом с общежитием ЮУрГУ вблизи микрорайона «Ньютон» хотят построить новую школу. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 19 по 26 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.
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