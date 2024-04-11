В Челябинске обсудят строительство новой школы на северо-западе. Фото

В Челябинске рядом с общежитием ЮУрГУ вблизи микрорайона «Ньютон» хотят построить новую школу. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 19 по 26 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.