В России захотели взимать по 50 тысяч рублей за поездки на Байкал

По мнению ученого Виктора Данилова-Данильяна, мера позволит снизить турпоток и сохранить озеро Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян призвал взимать по 50 тысяч рублей за поездки на Байкал.
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