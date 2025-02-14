Аэротакси свяжут аэропорты: когда в России появится новый вид транспорта

Первые маршруты воздушных такси в России будут пролегать между аэропортами. Об этом сообщил главный конструктор центра «Беспилотные летательные аппараты» Дирекции «Аэромобильность» Московского авиационного института Максим Калягин в интервью «Газете.
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