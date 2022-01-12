В Тюмени арестованы еще пять фигурантов дела о смертельном отравлении алкоголем. Всего у следствия уже 11 обвиняемых

В Тюмени арестованы еще пять фигурантов дела о смертельном отравлении алкоголем. Всего у следствия уже 11 обвиняемых

По решению Центрального районного суда Тюмени арестованы еще пять фигурантов уголовного дела о смертельном отравлении суррогатным алкоголем.

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