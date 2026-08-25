Агентство недвижимости «Этажи»: отзывы сотрудников о работе

Реклама Имидж компании складывается из множества составляющих: агентство Этажи в городе Москва выкладывает отзывы клиентов, но хотелось бы узнать и другую сторону медали: что говорят сотрудники о работе в агентстве недвижимости? Ведь хорошая фирма заботится об интересах не только клиентов, но и персонала – именно от его работы зависит, будут ли довольны заказчики.
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