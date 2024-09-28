Полиция разыскивает человека, выстрелившего в юную петербурженку в Купчино. Ребенка с инородным телом в глотке и ушибом неба доставили в больницу на скорой вечером 27 сентября.
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Полиция разыскивает человека, выстрелившего в юную петербурженку в Купчино. Ребенка с инородным телом в глотке и ушибом неба доставили в больницу на скорой вечером 27 сентября.