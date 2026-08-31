Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества наших бойцов в ходе спецоперации. Сержант Юрий Бодров вместе с группой подвозил артиллерийские боеприпасы на передовую и подвергся атаке FPV-дронов.
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