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Стало известно о новых подвигах героев СВО

Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества наших бойцов в ходе спецоперации. Сержант Юрий Бодров вместе с группой подвозил артиллерийские боеприпасы на передовую и подвергся атаке FPV-дронов.

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