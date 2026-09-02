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Царьград

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Кот приносит домой больше болезней, чем кажется: как защититься

Кот приносит домой больше болезней, чем кажется: как защититься

Опасность существует не только у владельцев питомцев. Домашние коты и кошки, которых регулярно выпускают гулять без присмотра, становятся каналом передачи инфекций от животных к человеку.

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