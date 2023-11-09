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Хакнем

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Хатынь: неизлечимая рана Великой Отечественной войны

Хатынь: неизлечимая рана Великой Отечественной войны

Наши постоянные читатели знают о рубрике медиагруппы Хакнем #это_нужно_живым. Сегодня речь пойдёт о Хатыни, ибо об этом нужно знать и помнить всем! А узнала я об этом месте, посетив недавно Республику Беларусь.

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