Хатынь: неизлечимая рана Великой Отечественной войны

Наши постоянные читатели знают о рубрике медиагруппы Хакнем #это_нужно_живым. Сегодня речь пойдёт о Хатыни, ибо об этом нужно знать и помнить всем! А узнала я об этом месте, посетив недавно Республику Беларусь.