В акции «Бессмертный полк» в КНР приняли участие более 700 человек

В столице Китая Пекине более 700 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Мероприятие проходило на территории российского посольства, в нем участвовали как граждане Китая, так и россияне, а также представители стран СНГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии