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В Госдуме предложили передавать государственное свободное жилье льготникам и очередникам

В Госдуме предложили передавать государственное свободное жилье льготникам и очередникам

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева предложила передавать государственное невостребованное жилье льготным категориям граждан и очередникам.

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