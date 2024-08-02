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Как правильно отжиматься?

Как правильно отжиматься?

Рон узнал у хоккеиста Никиты Нестерова, как нужно выполнять это упражнение. 123RF/legion-media.ruЭтот материал нам помогли подготовить хоккеист, защитник и капитан команды ЦСКА, Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Никита Нестеров и герой мультсериала «Команда «МАТЧ» Рон.

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