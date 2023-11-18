Суд Колорадо допустил Трампа к выборам в 2024 году

Суд штата Колорадо, признавший бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия, счел политика не нарушившим присягу, что означает, что его кандидатура может быть выставлена в рамках предстоящих в стране президентских выборов.
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