Суд Колорадо допустил Трампа к выборам в 2024 году

Суд штата Колорадо, признавший бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия, счел политика не нарушившим присягу, что означает, что его кандидатура может быть выставлена в рамках предстоящих в стране президентских выборов.