Президент Сомали прибыл в Багдад для участия в арабском саммите

Усилия Багдада по организации саммита в решающее время для обсуждения региональных проблем и объединения позиций для достижения безопасности, стабильности и развития похвалил президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд, 16 мая сообщает INA.
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