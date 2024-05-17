Ученый Бюттнер: фасоль и грецкие орехи повышают продолжительность жизни

По мнению американского исследователя феномена долголетия Дэна Бюттнера, включение в рацион черной фасоли и грецких орехов может значительно продлить жизнь, снизив риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета Бюттнер отмечает, что черная фасоль и грецкие орехи регулярно присутствуют в питании жителей так называемых “голубых зон” – небольших регионов, где живут люди, достигшие высокого возраста.
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