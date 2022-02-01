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«Барселона» объявит о трансфере Обамеянга во вторник утром

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшие часы перейдет из «Арсенала» в «Барселону» бесплатно. Каталонский клуб объявит о трансфере 32-летнего габонца во вторник утром, сообщает журналист Гильем Балаге.

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