Al Masirah: США и Британия нанесли новый удар по Йемену

Очередную серию ударов нанесли США и Великобритания по портовой город Ходейда в Йемене, который находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах», передает RT со ссылкой на принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.
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