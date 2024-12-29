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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стеф Карри завершил первую половину матча с «Финиксом» сложным броском под сирену

Разыгрывающий «Голден Стэйт» забросил сложный двухочковый после прохода на последней секунде 2-й четверти победного матча (109:105).

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