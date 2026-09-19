Foreign Affairs: преимущества России зависят от глобальной нестабильности Западные аналитики с явным разочарованием отмечают, что Россия .
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