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Закон и Порядок

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Арест генерала Попова и плач военблогеров

Арест генерала Попова и плач военблогеров

Много разных вещей мы прочли в Telegram-каналах в связи с задержанием и арестом бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова.

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Комментарии
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Кошмар
https://news.mail.ru/politics/61195296/
В Кремле исключили компанейщину в делах о коррупции в Минобороны
Новости Mail.ru
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19 час.
Galina Bobryasheva
Это очень важный показатель! Когда Иванова арестовали, бойцы на передовой ликовали от счастья, потому что отлично знали, чем он занимается и как это отражается на фронте, на наших успехах. Когда коснулось Попова,то люди выступили в защиту генерала, потому что знали его, как честного человека. Суд, конечно, разберется, но я доверяю больше нашим фронтовикам.
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19 час.
Лидия
Во время войны позволять такие разборки среди военных самоубийственно. Глядя на всё это становится страшно за страну, за  себя, видно где-то засел у нас их Штирлиц, который и вышибает хорошо проявивших себя военных.
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16 час.

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