Арест генерала Попова и плач военблогеров

Galina Bobryasheva

Это очень важный показатель! Когда Иванова арестовали, бойцы на передовой ликовали от счастья, потому что отлично знали, чем он занимается и как это отражается на фронте, на наших успехах. Когда коснулось Попова,то люди выступили в защиту генерала, потому что знали его, как честного человека. Суд, конечно, разберется, но я доверяю больше нашим фронтовикам.