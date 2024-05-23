Много разных вещей мы прочли в Telegram-каналах в связи с задержанием и арестом бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова.
Арест генерала Попова и плач военблогеров
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кошмар
https://news.mail.ru/politics/61195296/
В Кремле исключили компанейщину в делах о коррупции в Минобороны
Новости Mail.ru
Ответить
19 час.
Galina Bobryasheva
Это очень важный показатель! Когда Иванова арестовали, бойцы на передовой ликовали от счастья, потому что отлично знали, чем он занимается и как это отражается на фронте, на наших успехах. Когда коснулось Попова,то люди выступили в защиту генерала, потому что знали его, как честного человека. Суд, конечно, разберется, но я доверяю больше нашим фронтовикам.
Ответить
19 час.
Лидия
Во время войны позволять такие разборки среди военных самоубийственно. Глядя на всё это становится страшно за страну, за себя, видно где-то засел у нас их Штирлиц, который и вышибает хорошо проявивших себя военных.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии