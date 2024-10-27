Ани Лорак назвала себя "ведомой" в любовных отношениях! Звезда честно рассказала о личной жизни.Знаменитая российская исполнительница Ани Лорак поделилась откровениями о своих отношениях с женихом, духовным практиком Исааком Виджраку.