Ани Лорак назвала себя "ведомой" в любовных отношениях! Звезда честно рассказала о личной жизни.Знаменитая российская исполнительница Ани Лорак поделилась откровениями о своих отношениях с женихом, духовным практиком Исааком Виджраку.
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