В омских магазинах нашли мясо с сальмонеллой и яйца с лекарствами. Россельхознадзор опубликовал список производителей, в продуктах которых обнаружили эти нарушения.
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В омских магазинах нашли мясо с сальмонеллой и яйца с лекарствами. Россельхознадзор опубликовал список производителей, в продуктах которых обнаружили эти нарушения.