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Newsweek: на Западе вскрыли обман Зеленского, заявившего, что русское наступление остановлено

Newsweek: на Западе вскрыли обман Зеленского, заявившего, что русское наступление остановлено

Европа не поверила, что обстановка для ВСУ фронте складывается благоприятным образом.На Западе не поверили словам главы украинского режима Владимира Зеленского о том, что обстановка для ВСУ в зоне конфликта складывается благоприятным образом.

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