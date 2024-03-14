Европа не поверила, что обстановка для ВСУ фронте складывается благоприятным образом.На Западе не поверили словам главы украинского режима Владимира Зеленского о том, что обстановка для ВСУ в зоне конфликта складывается благоприятным образом.
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