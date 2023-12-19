Генсек кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси назвал неприемлемой и несправедливой позицию Российской Федерации касательно «территориального спора» о южной части Курил.
В Японии назвали несправедливой позицию РФ по закрытому спору о Курилах
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АндрейБорков
Если япошки не понимают, что с ними ни кто в России насчет Курильских островов разговаривать не будет, что Курильские острова это Россия и более вариантов нет ни каких, то пусть у себя в Японии они говорят о чем хотят. Если вдруг, не дай Бог, они предпримут какие то активные действия в отношении территории РФ, то воспоминания о Хиросиме и Нагасаки покажутся им детским утренником, а америкосовские атомные бомбы, которые упали на эти города, представятся хлопушками и фейерверками. В принципе эти острова в Тихом океане, на которых расположена Япония, даже бомбить не надо, 2 шт "Посейдонов" и все, Претензий насчет Курильских островов не будет в принципе. Как в песне поется ".... За Сахалин заходит солнце, а на Курильских островах спаслось сто сорок два японца и тридцать тысяч черепах..." Если япошкам такой расклад интересен, то ради Бога, поможем чем сможем, но уж тогда не обессудьте!
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6 час.
Резидент 007
Примерно за месяц перед подписанием мирного договора в 1905 г. Япония наглым образом захватила половину острова Сахалин. На возражение России они цинично заявили "в этой войне победили мы". Сегодня на все претензии Японии по Курильским островам Россия должна дать им аналогичный ответ.
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2 час.
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