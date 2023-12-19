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В Японии назвали несправедливой позицию РФ по закрытому спору о Курилах

В Японии назвали несправедливой позицию РФ по закрытому спору о Курилах

Генсек кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси назвал неприемлемой и несправедливой позицию Российской Федерации касательно «территориального спора» о южной части Курил.

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Комментарии
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АндрейБорков
Если япошки не понимают, что с ними ни кто в России насчет Курильских островов разговаривать не будет, что Курильские острова это Россия и более вариантов нет ни каких, то пусть у себя в Японии они говорят о чем хотят. Если вдруг, не дай Бог, они предпримут какие то активные действия в отношении территории РФ, то воспоминания о Хиросиме и Нагасаки покажутся им детским утренником, а америкосовские атомные бомбы, которые упали на эти города, представятся хлопушками и фейерверками. В принципе эти острова в Тихом океане, на которых расположена Япония, даже бомбить не надо, 2 шт &quot;Посейдонов&quot; и все, Претензий насчет Курильских островов не будет в принципе. Как в песне поется &quot;.... За Сахалин заходит солнце, а на Курильских островах спаслось сто сорок два японца и тридцать тысяч черепах...&quot; Если япошкам такой расклад интересен, то ради Бога, поможем чем сможем, но уж тогда не обессудьте!
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6 час.
Резидент 007
Примерно за месяц перед подписанием мирного договора в 1905 г. Япония наглым образом захватила половину острова Сахалин. На возражение России они цинично заявили &quot;в этой войне победили мы&quot;. Сегодня на все претензии Японии по Курильским островам Россия должна дать им аналогичный ответ.
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2 час.

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