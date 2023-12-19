В Японии назвали несправедливой позицию РФ по закрытому спору о Курилах

АндрейБорков

Если япошки не понимают, что с ними ни кто в России насчет Курильских островов разговаривать не будет, что Курильские острова это Россия и более вариантов нет ни каких, то пусть у себя в Японии они говорят о чем хотят. Если вдруг, не дай Бог, они предпримут какие то активные действия в отношении территории РФ, то воспоминания о Хиросиме и Нагасаки покажутся им детским утренником, а америкосовские атомные бомбы, которые упали на эти города, представятся хлопушками и фейерверками. В принципе эти острова в Тихом океане, на которых расположена Япония, даже бомбить не надо, 2 шт "Посейдонов" и все, Претензий насчет Курильских островов не будет в принципе. Как в песне поется ".... За Сахалин заходит солнце, а на Курильских островах спаслось сто сорок два японца и тридцать тысяч черепах..." Если япошкам такой расклад интересен, то ради Бога, поможем чем сможем, но уж тогда не обессудьте!