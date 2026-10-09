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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани до конца ноября перекроют движение на улице Некрасова

В Рязани до конца ноября перекроют движение на улице Некрасова

Ограничения связаны с проведением реконструкции газопровода. Они будут действовать в период с 15:00 9 октября до 23:00 30 ноября на участке от дома №38 на улице Новослободской до дома №3 на улице Соборной.

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