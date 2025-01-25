"Они совершили рывок": Признание экс-депутата Рады о ситуации в Курской области

Олег Царёв рассказал, есть ли у армии России успехи на Курском направлении и как ведут себя боевики ВСУБывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв опубликовал в своём телеграм-канале сводку о ситуации в Курской области, актуальную на 24 января.