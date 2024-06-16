Комнатная куркума краше орхидеи. Ухаживать практически не надо, а пользы целый вагон! Ни уголка без цветка.

Когда вы перестаете относиться к куркуме исключительно как к специи и начинаете рассматривать ее как растение, обладающее еще и целебными свойствами, вопрос, как вырастить куркуму, не заставляет себя ждать.
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