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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Комнатная куркума краше орхидеи. Ухаживать практически не надо, а пользы целый вагон! Ни уголка без цветка.

Когда вы перестаете относиться к куркуме исключительно как к специи и начинаете рассматривать ее как растение, обладающее еще и целебными свойствами, вопрос, как вырастить куркуму, не заставляет себя ждать.

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