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Сварочный пост с нуля — как собрать надежный комплект под любой бюджет

Сварочный пост с нуля — как собрать надежный комплект под любой бюджет

Сварочный пост в гараже или небольшой мастерской — это не просто аппарат, стоящий в углу, а полноценное и грамотно организованное рабочее пространство.

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